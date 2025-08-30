2000（平成12）年2月12日、日本やフランスなど世界9カ国のファッション専門校の若者がデザインした作品を披露するショーが、東京都心を一周するJR山手線の車内で開かれた。国内外の男女アマチュアモデル約150人が国際色豊かな衣装でポーズを取る中を、招待客ら約400人がつり革を握りながら渡り歩いた。