小泉今日子が１１日、ＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」にインタビュー出演した。上村彩子アナウンサーのインタビューを受けた。２月４日に６０歳に。「５月までツアーが続くんですけど、それが終わったら少し久しぶりに休養期間をいただいて、その間に、これから何をしようかと考える時間を設けてみようかなと」と笑顔で語った。「どうしても日常的に仕事をしているとインプットよりアウトプットの方が多くて、それが苦しい時もあるん