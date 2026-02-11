2026年3月1日（日）から4月15日（水）まで、『新富良野プリンスホテル』の最上階のラウンジ『トップ オブ フラノ』にて“冬から春への情景”をテーマにしたアフタヌーンティー『Snow to Bloom Afternoon Tea』が初開催されます。 画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 『Snow to Bloom Afternoon Tea』は、冬の名残を感じる雪景色から、やわらかく芽吹く春へと移ろう富良野の情景をモチ&