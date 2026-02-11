2026年2月13日（金）から、世界のお茶専門店『ルピシア』の店舗と通信販売にて、春限定の『桜のお茶』シリーズが数量限定で販売されます。 春の香りをふわりとまとった『桜のお茶』シリーズは、『ルピシア』の春の代名詞ともいえる人気商品。 画像：株式会社ルピシア 今年のデザインは、日本の美の象徴である桜が、和と洋が響き合う陶磁器の絵付けや、幸福を招く吉祥文様とともに繊細に描かれています。 画像：株