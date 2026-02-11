アメリカの雇用統計の発表を受け、円相場は一時、1ドル＝154円台後半まで下落しました。外国為替市場の円相場は、日中、一時、1月末以来の水準となる1ドル＝152円台後半まで円高が進みました。ただ、日本時間11日午後10時半に発表されたアメリカの1月の雇用統計が市場の予想を上回ると、アメリカの景気の底堅さが意識され、円相場は一時154円台後半まで急激に円安が進む場面も見られました。衆議院選挙で自民党が大勝するなか、市