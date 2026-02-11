【モデルプレス＝2026/02/11】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演が、2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて行われた。【写真】人気5人組アイドル、会場が沸いた演出◆M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」2025年12月6日、7日の兵庫・神戸ワールド記念ホールを皮切りに、2026年1月17日、18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場