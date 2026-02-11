アメリカの1月の雇用統計が11日に発表され、就業者数は前の月から13万人増えて、市場予想を大きく上回りました。アメリカ労働省が11日に発表した1月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は前の月と比べて13万人増え、最大でおよそ7万人の増加を見込んでいた市場予想を大きく上回りました。また、失業率は前の月から0.1ポイント改善し、4.3パーセントでした。ウォール・ストリート・ジャーナルは、雇用の伸び