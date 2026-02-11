■ミラノ・コルティナオリンピック™フリースタイルスキー女子モーグル決勝（日本時間11日、リビーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？女子モーグルの決勝が行われ、冨高日向子（25、多摩大学スキークラブ）は4位入賞。2002年ソルトレークシティー五輪で銅メダルの里谷多英以来、同種目24年ぶりとなる表彰台入