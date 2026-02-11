アメリカの人気テレビキャスターの母親が行方不明となっている事件。9億円にのぼる身代金の要求があったということです。1日から行方不明となっているアメリカNBCテレビの人気キャスターの母親。FBI＝アメリカ連邦捜査局などが母親の自宅に現れた人物の映像を公開した数時間後、CBSテレビなどは当局が重要参考人とみられる人物の身柄を拘束したと報じました。ただ、その後、一部のメディアがこの人物が釈放されたと伝えています。