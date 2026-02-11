ロシアのラブロフ外相は2月11日、「新戦略兵器削減条約は2月5日に期限に至ったが、ロシアは現在のところ、核兵器の数量を条約が定める限度内に制限することを望んでいる」と述べた上で、「この姿勢は、米国も同様に数量制限を順守することが前提だ」と述べました。（提供/CRI）