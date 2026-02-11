【バンコク＝佐藤友紀】タイ警察によると、タイ南部ハートヤイの学校で１１日午後、銃撃事件があり、生徒ら３人が負傷した。警察は銃を発砲した男（１８）を学校内で拘束した。警察によると、現場は中高一貫校で、男は学校に侵入後に銃を複数回発砲し、生徒らを人質にとって立てこもった。タイ保健省によると、女性校長１人と女子生徒１人が銃弾を受けて病院に搬送されたほか、別の生徒１人が建物から落ちて足を負傷したという