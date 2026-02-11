ウクライナのゼレンスキー大統領が、トランプ政権からの圧力を受け、大統領選とロシアとの和平合意案の是非を問う国民投票を同時に行う案を検討していると、イギリスのメディアが報じました。ただ課題が山積しており、実施できるかは不透明です。イギリスのフィナンシャルタイムズは11日、関係者の話として、ゼレンスキー大統領が大統領選挙と、和平合意案の是非を問う国民投票を5月15日までに同時に行う案を検討していると伝えま