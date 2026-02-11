◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子モーグル 決勝(大会5日目/現地10日)女子モーグル決勝がおこなわれ冨郄日向子選手が78.00点で4位入賞。惜しくも日本勢24年ぶりメダルには届きませんでした。冨郄選手は準決勝で79.42点を出し3位で上位8人による決勝に進出。決勝は全体の6番目に登場すると、第1エアでコーク720、第2エアでも高難度のエアを披露し78.00点でこの時点で3位に入りまし