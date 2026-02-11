福岡・博多を拠点に活動するアイドルグループＨＫＴ４８の地頭江音々（２５）が１１日、福岡サンパレスホテル＆ホールで「地頭江音々卒業コンサート〜愛され天使に駆け込みのＩＬｏｖｅＹｏｕ〜」を開催した。ＨＫＴ４８の４期生として歩んできた時間の中で培ってきた思いと姿を、ステージの隅々まで凝縮した卒業コンサートとなった。１曲目は、自身が初めてセンターを務めた「半袖天使」。序盤から全力で駆け抜ける構