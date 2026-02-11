ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値153.73高値154.65安値152.80 156.50ハイブレイク 155.58抵抗2 154.65抵抗1 153.73ピボット 152.80支持1 151.88支持2 150.95ローブレイク ユーロ円 現値182.60高値183.70安値181.56 185.82ハイブレイク 184.76抵抗2 183.68抵抗1 182.62ピボット 181.54支持1 180.48支持2 179.40ローブレイク