きょうのＮＹ為替市場、先ほど公表された１月の米雇用統計を受けてドル円は激しく上下動している。発表直後にドルの買戻しが強まり、ドル円は１５４円台半ばに急上昇したものの、すぐに急速に売られ、今度は１５２円台に一時下落する場面が見られた。その後も売買が交錯し、現在は１５３円台半ばで落ち着いている状況。 米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１３万人増と予想を上回り、失業率も４．３％に低下。雇