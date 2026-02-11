【ワシントン共同】米労働省が11日発表した1月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から13万人増えた。7万人程度の増加を見込んだ市場予想を上回った。失業率は4.3％となり、前月の4.4％から改善した。連邦準備制度理事会（FRB）は、金融政策の判断に当たって雇用統計を重視している。今後の利下げ時期を巡って労働市場の動向を見極める考えだ。1月の就業者数は民間部