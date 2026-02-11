１１日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー女子モーグル決勝で、冨高日向子（多摩大ク）は４位でメダル獲得はならなかった。３位のフランス選手と同点だったが、規定により４位となった。（デジタル編集部）８人で争う決勝２回目、冨高は２度のエアも見事に決め、７８・００点をマーク。滑り終えた時点で同点の３位だった。この後１人に抜かれて惜しくもメダルを逃した。モーグルは、ターンが６