ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、フリースタイルスキー女子モーグルの決勝が行われた。冨高日向子（多摩大ク）が７８点を獲得。３位のペリーヌ・ラフォン（フランス）と同点だったが、ターン点のわずかな差で及ばず、４位だった。（デジタル編集部）決勝は１回目に２０人出場。そのうち上位８人が突破し、２回目の点数で順位が決まる。冨高は１回目、７３・２４点で３位に入ると、２回目では安定した滑りで７８点を