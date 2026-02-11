お笑い芸人の渡辺直美（３８）が１１日、ピン芸人初の東京ドーム公演「渡辺直美（２０）ｉｎ東京ドーム」を開催した。お笑いとエンタメが融合したコメディーショーで詳細が公表されない状態で東京ドームのチケットが即日完売。異例ずくめとなった一夜を熱く盛り上げた。満員の場内からのカウントダウンで幕を開けたショーは、大歓声に包まれて登場した渡辺の「東京ドーム！ぶち上がっていくぞ！」という号令で、いきなりテン