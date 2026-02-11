ドスパラ限定のRyzen向けX870搭載マザーGIGABYTEの「X870 Aorus Elite X3D」は、ワンクリックでゲーミング性能を向上できる「X3Dターボ・モード2.0」を備えたAMD X870チップセット搭載マザーボード。すでにホワイトモデルの「同 ICE」が発売されており、これはそのブラックモデルとなる。ドスパラ限定のモデルで、同ショップでの価格は39,800円。ホワイト版より7,000円安い。GIGABYTEの「X870 Aorus Elite X3D」。ホワイト版(ICE)