杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第6話（2月25日放送）に、松島聡（timelesz）がゲスト出演。主人公・文菜（杉咲）が2年前に思いを寄せていながら、その思いが「成就しなかった」相手を演じる。【写真】音楽仕事が似合う！『冬のさ春のね』6話に出演する松島聡本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好