【モデルプレス＝2026/02/11】お笑い芸人の渡辺直美が2月11日、東京ドームにてコメディショー「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」を開催。ラッパーの千葉雄喜とのコラボレーションをサプライズ発表した。【イベントレポート】【写真】渡辺直美とドームで歌う世界的ラッパー◆渡辺直美、アーティストデビューしていた 結果は振るわずショー終盤、実は2025年に「Peach Nap」としてアーティストデビューし、8曲リリースしていたことを告