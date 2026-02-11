◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日フリースタイルスキー 女子モーグル決勝（2026年2月11日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）フリースタイルスキー・女子モーグルの決勝が行われ、2大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）が上位8人による決勝2回目に進出。2回目は78.00で銅メダルを獲得したフランス選手と同点だったが、ターン点で0.2及ばず、4位だった。上位8人による決勝2回目、冨高は第1エアでコーク720