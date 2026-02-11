トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は11日、トランプ米大統領が北中米3カ国での取引をしやすくするための自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」からの離脱を非公式に検討していると報じた。日本の自動車メーカーは米国市場向けにメキシコ、カナダに生産拠点を構えており、米国が離脱すれば大きな打撃となる恐れがある。ブルームバーグによると、トランプ氏は側近に、協