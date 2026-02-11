ダンス＆ボーカルグループ・AAAの末吉秀太（39）が11日、自身のXを更新。同日にAAAの脱退を発表した西島隆弘（39）について言及した。【画像】2021年、5人で6大ドームツアーを完走したAAA末吉は「AAAを応援して下さっている皆様へ」と書き出し、西島が喉の治療と療養のため、グループを脱退することを伝えた。その上で「AAAは現在活動休止中であり20周年記念として2月22日から行われるトークショーを控えた中でこのようなお