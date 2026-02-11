元AKB48で女優の前田敦子（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。6歳の息子と推し活で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かし、オフショットを公開した。「全力推し活日記。息子と呪術廻戦の推し活でずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパンー！」を訪れたことを報告した。「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の