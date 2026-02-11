【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比40銭円高ドル安の1ドル＝153円94銭〜154円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1863〜73ドル、181円61〜71銭。米長期金利の低下を背景に日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢だった。ただ朝方発表された1月の米雇用統計が市場予想を大幅に上回ると、円売りドル買いが加速する場面もあった。