【モデルプレス＝2026/02/11】お笑い芸人の渡辺直美が2月11日、東京ドームにてコメディショー「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」を開催し、イベント直後に囲み取材を実施。同公演がギネス世界記録に認定されたことを受けて、認定証を受け取った【写真】渡辺直美、東京ドーム公演直後の姿◆渡辺直美、ピン芸人史上初の東京ドーム公演がギネス世界記録に認定渡辺は昨年、日本にてコントライブ全6公演を実施し、その終了後に東京ドーム