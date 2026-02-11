【モデルプレス＝2026/02/11】モデルの佐田真由美が2月9日、自身のInstagramを更新。コンプレックスを克服した姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】48歳2児の母モデル、ショーパンブーツで美脚披露◆佐田真由美、コンプレックスのO脚を克服佐田は「私の足はO脚なんです」と告白。「短パンミニスカは履くと落ち着かなく、足の見え方が気になるからなるべく避けてきた…」「自分の身体のパーツで脚はコンプレックスで真っ直ぐ