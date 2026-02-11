雇用統計（1月）22:30 結果13.0万人 予想7.0万人前回4.8万人（5.0万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.3% 予想4.4%前回4.4%（失業率) 結果0.4% 予想0.3%前回0.1%（0.3%から修正）（平均時給・前月比) 結果3.7% 予想3.7%前回3.8%（平均時給・前年比)