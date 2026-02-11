＊民間部門雇用者数 結果17.2万人 予想6.8万人前回6.4万人（3.7万人から修正） ＊製造業雇用者数 結果0.5万人 予想-0.7万人前回-0.8万人 ＊週平均労働時間 結果34.3 予想34.2前回34.2 ＊労働参加率 結果62.5% 予想62.4%前回62.4%