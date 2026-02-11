女優の室井滋が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。温泉好きゆえの独特の行動を明かす一幕があった。今回は「温泉を愛する女が大集合！」。この日、「温泉も好きですし、ほぼほぼ毎日、銭湯に行ってるんですよ」と話し出した室井。「毎日、行き過ぎちゃって、番台のおばさんに『室井さん、聞いていいかしら？あなたのおウチってお風呂ないの？毎日来るから』って聞かれて」と続