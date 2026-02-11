【ミラノ共同】フリースタイルスキー女子モーグル決勝1回目で、冨高日向子（多摩大ク）が3位となり、上位8人による2回目に進んだ。藤木日菜（武庫川女大大学院）柳本理乃（愛知ダイハツ）中尾春香（佐竹食品）は2回目に進めなかった。