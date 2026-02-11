仕事から帰っても妻は常に不機嫌で、家に僕の居場所はありませんでした。そんな時、テニス仲間の女性からの何気ない連絡が唯一の心の支えに…。 追い詰められた心が求めた「ささやかな癒やし」。それくらい許されてもいいと思っていたのですが⋯。＞＞ 【まんが】完璧主義の妻と父になれない夫※この記事は2021年掲載「完璧主義の妻と父になれない夫」をダイジェスト版でお届けしています。(ウーマンエキサイト編集部)