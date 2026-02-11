１１日、ネット上に青ジャケットの高市早苗首相とウルトラマン（新マン）が戦っている動画が拡散し、物議を醸している。巨大化した首相が凄い形相でウルトラマンと殴り合い、腹を蹴られダウン。抱えあげられ回転しながら投げ飛ばされ、ウルトラマンがスペシウム光線で制圧している。出所は不明。動画はかなりの迫力で、完成度には「誰が作った？」「クオリティーが高い」なとと驚きの声があがる一方で、ネット上が騒ぎになっ