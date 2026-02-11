渡辺直美（38）が11日、ピン芸人初の東京ドーム公演「渡辺直美（20）in東京ドーム」を開催した。一夜限りの特別なステージで、4万5000人を爆笑の渦に巻き込んだ。卓越したコメディーショーで沸かせた。大歓声に包まれながら登場すると、「東京ドーム、ぶち上がっていくぞ！」と、ビヨンセの「Crazy In Love」のモノマネで幕を開けた。一挙手一投足に4万5000人の観客から割れんばかりの歓声が沸き上がり、「初めてこんなにた