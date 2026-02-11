2月11日にMバンクアリーナで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループCが行われ、アルバルク東京がザック・ブロンコス（モンゴル）と対戦した。 4日の結果をもって4勝1敗で「EASLファイナルズ」への進出を決めたA東京は小酒部泰暉、安藤周人、マーカス・フォスター、ライアン・ロシター、セバスチャン・サイズが先発に名を連ねた。