お笑い芸人の渡辺直美（38）が11日、ピン芸人としては初となる東京ドーム公演を行った。芸人では23年2月にお笑いコンビ「オードリー」がニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」の番組15周年記念イベントを開催して以来。公演内容は一切明かされていなかったが、チケットは即日完売。一夜限りの公演で4万5000人を動員した。舞台下から噴き上がった火花とともに登場し「東京ドーム、ブチ上がって行くぞー！」と絶叫