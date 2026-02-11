オンラインで研究成果を発表する東京慈恵医大の藤田雄・准教授＝9日さまざまなタンパク質を含み細胞から分泌されるカプセル状の粒「エクソソーム」が、主に喫煙が原因で発症する慢性閉塞性肺疾患（COPD）の壊れた肺組織を修復し、再生させる可能性があると、東京慈恵医大などの研究チームが11日、米医学誌に発表した。吸入薬を開発し、2030年以降の臨床試験開始を目指す。慈恵医大の藤田雄・准教授は「COPDは現在、症状を緩