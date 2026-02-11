お笑い芸人の渡辺直美（38）が11日、ピン芸人としては初となる東京ドーム公演を行った。芸人では23年2月にお笑いコンビ「オードリー」がニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」の番組15周年記念イベントを開催して以来。公演内容は一切明かされていなかったにも関わらず、チケットは即日完売していた。この日の公演のチケットは4万4356枚を売り上げ、「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチ