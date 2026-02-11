渡辺直美（38）が11日、ピン芸人初の東京ドーム公演「渡辺直美（20）in東京ドーム」を開催した。代名詞でもあるビヨンセの「Crazy In Love」のモノマネパフォーマンスや漫談、同期のジャングルポケットや親交の深い平成ノブシコブシ吉村崇（45）、ピース又吉直樹（45）千鳥、ハライチら22人の当日サプライズゲストらと、芸人生活を描いたミュージカル、ラッパーの千葉雄喜（35）とのコラボ楽曲「なにこれ？」の歌唱など、多