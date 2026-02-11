ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合ミラノ・コルティナ五輪は11日、ノルディックスキー複合の男子ノーマルヒルを行い、日本のエース渡部暁斗は11位だった。後半の距離、最後にビンツェンツ・ガイガー（ドイツ）とお互いをたたえながらゴールしたシーンにファンの注目が集まっている。前半の飛躍を11位で終えた渡部は、首位から41秒遅れで距離をスタート。タフなコースでも順位をキープしスパートすると、ゴールでは直前を