お笑い芸人の渡辺直美が１１日、東京ドームで「渡辺直美（２０）ｉｎ東京ドーム」を開催。一夜限りのライブで集まった４万５０００人を沸かせた。珠玉のコメディーショーを届け東京ドームに伝説を作った。この日まで、公演の内容を一切発表していなかったが、チケットは即日完売。ピン芸人で初めて東京ドームを完売させる快挙となった。大人数のダンサーを引き連れ登場してきた渡辺は「東京ドーム、ブチ上がっていくぞ