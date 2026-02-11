8人組グループ・timeleszの松島聡が、25日放送の日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）第6話に出演することが決定した。松島は、主演・杉咲花が演じる土田文菜が2年前に想いを寄せていた田端亮介（たばた・りょうすけ）役に起用された。【場面写真】優しそうな雰囲気でギターを弾く松島聡今作は、杉咲演じる主人公・文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などか