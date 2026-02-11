お笑い芸人の渡辺直美（38）の単独コメディーショー『渡辺直美（20）in東京ドーム』が11日、東京ドームで行われた。ピン芸人では初めて東京ドームの公演を満員にさせた渡辺。4万5000人を爆笑の渦に飲み込んだ。【写真】豪華すぎない？渡辺直美の公演にゲスト出演した大悟＆又吉直樹ら渡辺が登場すると、会場には大歓声がこだました。渡辺は「東京ドームぶち上がっていくぞー」と声を上げ、観衆はペンライトを振って応えた。