【巨人＝宮崎】初の実戦となった紅白戦は、若手主体で１１人が登板し、競い合うようにゼロを並べた。ルーキーや新戦力に負けじと腕を振ったのが、先発ローテーションへの定着を狙う３年目の西舘だ。白組の先発として登板。二回に先頭からの連打でピンチを招いたが、落ち着いていた。荒巻を３球三振に仕留めると、新人の皆川岳飛（がくと）（中大）は２球で追い込んだ後、内角への１４７キロで詰まらせ、二ゴロ併殺に打ち取った