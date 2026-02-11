「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）デビュー１４戦目で初めてフォール負けを喫し、自力でのプロレス初黒星を喫したウルフアロン（２９）が試合後に自身のＸを更新し、「腹が立つ」と投稿した。この日はＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合が行われ、王者ウルフは初防衛戦で極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）を迎え撃ったが、相手セコンドの介入や反則を受け、わずか２分８秒で撃沈。