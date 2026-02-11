警察官になりすまし、香川県内に住む80代の女性から現金やキャッシュカードを盗んだ疑いで、徳島市に住む会社員の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、徳島市に住む会写真の女（２６）です。警察によりますと女は、先月30日、何者かと共謀し、香川県内に住む80代の女性に電話をかけ、「香川県警察本部特殊詐欺班です」「あなたの自宅に泥棒が入り、お金が盗まれています」「盗んだ犯人がそのお金について