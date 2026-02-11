ラ・リーガのレアル・マドリードは今冬の移籍市場でも選手獲得に動かなかった。近年の移籍市場ではトレント・アレクサンダー・アーノルド、アントニオ・リュディガーとそのブランド力をいかし、フリーで実力者を獲得しているレアルだが、移籍市場で動くのは基本的に夏のことが多く、冬は静観でマーケットを終えることが多い。実際に最後に冬の移籍市場で選手獲得に動いたのは、19-20シーズンのレイニエルまでさかのぼる必要がある